Memurun gözü kulağı toplu sözleşmede

En düşük aylıklara göre toplam yıllık maaş zammı oranı yüzde 34,62, ortalama aylıklara göre maaş zammı ise ortalama olarak yıllık yüzde 27,17 oranında gerçekleşti. Bu tarihi bir uzlaşma oldu. Zira işçi sendikalarının 30 yıldır beklediği kıdem hizmet zammı bu sözleşmeyle hayata geçti. Yine maaş zam oranı da işçileri oldukça memnun etti.

Bu hafta Hükümet memur zammı ile ilgili son teklifini sunacak. Hükümetin memur maaş zammı ile ilgili son teklifi 2022 yılı başından geçerli olmak üzere, maaşlara ilk yılın ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 6 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. İkinci yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 6 ve enflasyon farkı oranında zam teklifi yaptı. Ayrıca 3600 ek gösterge konusunun da 2 yıl içinde çözüleceğine ilişkin taahhütte bulundu.

Memur sendikaları ise Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak ortak teklif sundu. Memur sendikaları taban aylığa 600 lira seyyanen zam yapılmasını, 2022 yılında yüzde 21 oranında 2023 yılında ise yüzde 17 oranında maaş zammı talep etti. Memur sendikaları ayrıca her yıl için yüzde 3 olmak üzere iki yıl için yüzde 6 oranında refah payı için maaş artışı da talep ediyor.

Memur sendikalarının bir diğer gündem maddesi daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi. Daha önce Hükümetimiz polis, öğretmen, hemşire ve imamlara 3600 ek gösterge verilmesi yönünde çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Burada tıkanmaya sebep olan husus öğrenim derecesi. Mevcut uygulama gereği astsubaylar hariç 3600 ek göstergeden yararlanmak için birinci dereceye inmek birinci dereceye inmek için üniversite mezunu olmak gerekiyor. 3600 ek göstergeyi tıkayan husus da burası. Bu tıkanıklığı aşmak için ek göstergenin görev esas alınarak belirlenmesine ilişkin yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

3600 ek gösterge düzenlemesinden daha önce emekli olan memurlar da emekli maaş yönüyle yararlanabiliyor. Yani 3600 ek göstergenin emekli maaş artışlarına anında yansıyacak. Örneğin halen 30 hizmet yılı ile 3000 ek göstergeden emekli olan öğretmen ek ödeme dahil 4.297 TL maaş alırken 3600 ek göstergenin verilmesiyle birlikte 5.239 TL emekli maaşı alacak. 3000 ek göstergeye sahip çalışan öğretmene her yıl için 5.165 TK emekli ikramiyesi ödenirken 3600 ek göstergenin verilmesiyle birlikte bir yıla ait ikramiye ödemesi 6.298 TL tutara yükselecek.

Öğretmen, polis, hemşire ve imamlara 3600 ek gösterge verilmesi halinde emekli maaşları ve artış tutarları yandaki tablo halinde sunulmuştur.