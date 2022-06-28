Memurun ek ödemesi artacak! İkramiye, tazminat, ödül tutarları...

Hükümet, milyonlarca memur, emekli, asgari ücretlinin gelirini artırmak için çalışmalara hız verirken, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle sosyal hak ve yardımların tutarı da artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları da artacak.

Tüm derecelerde artış

Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Bütün çalışanlara 600 puanlık ek gösterge artışı nedeniyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak birçok veri güncellenecek.

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memuru aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla hesaplanıyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

Özel hizmet tazminatı da artacak

Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Bazı unvandaki personele yüzde 20-30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor. Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak.

Kamu işçisinin kıdem tavanı yükseliyor

Ek gösterge düzenlemesiyle ölen devlet memurunun yakınlarına ödenek ölüm yardımı tutarı 4 bin 756 liraya çıkacak. Belediyeler, il özel idarelerindeki kamu çalışanlarının sosyal denge tazminatı 2 bin 855 liraya yaklaşacak. İş Kanunu'na tabi işçilerin kıdem tazminatları yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınıyor. İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine bağlı artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı da yükselecek. Ek gösterge düzenlemeleri kamu çalışanlarının aldığı aile, doğum, giyecek, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı kalemlerinin her birine de yansıyacak.

Ücretler yeniden belirleniyor

Çalışanlar arasında derece, kademe nedeniyle yaşanan dengesizlikler son bulurken 450 çeşit maaş da yeniden belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün kamu çalışanlarının yaptığı işe göre ücretlerinin yeniden belirlenmesi için çalışma başlattı. Birinci adımda 560 bin sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlanacak, ikinci adımda da kamuda ücretler yeniden belirlenecek. Kamuda sözleşmeli istihdam edilen yazılımcı, bilgisayar mühendisi, doktor gibi meslek grubundakilere kadro hakkı verilecek.