Memur–Sen’den ’daha da artırın’ mesajı

Akit Ekonomi

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’la önceki akşam bir araya geldi. Buluşmada Selçuk, Yalçın’a hükümetin yeni zam teklifini sundu.

Öneri uygun görülmedi

2020 için yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 zammı öngören teklifi önemsediklerini kaydeden Yalçın, dün yaptığı açıklamada, “Hükümetin önerisi tarafımızca ele alındı ve yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmedi” dedi ve 2 gün ek süre istedi .

Uzlaşma noktasının uzağındayız

Bakan Selçuk’a çözüm arayışları ve müzakereyi sonuç odaklı yürütme gayretinden ötürü teşekkür eden Yalçın, şunları söyledi:

“Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız. Masada niyet ve gayret var ancak karar verici kudret ile herkesin iradesini yansıtan adalet henüz yok. Bu noktada toplu sözleşme masasında uzlaşma için ‘ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı’ diyoruz. Çünkü müzakere iradesi ile uzlaşma iradesi aynı öznede buluşmuş gibi gözükmemektedir. Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki 2 yıllık süreçte maaş ve ücretlerinin ne kadar artacağını belirleyecek oranların ne olması gerektiği hükümet tarafından da bilinmektedir.”