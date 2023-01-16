Memurlara yurt dışına seyahat yasağı! Sebebi...
Uganda'da devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verildi.
Uganda'da devlet harcamalarını azaltmak için memurlara ve milletvekillerine yurt dışına seyahat yasağı getirilmesi talimatı verildi.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Uganda Petrol Enstitüsü'nün Kigumba'daki tesislerine yaptığı ziyarette, yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığına işaret ederek, "Memurlara ve vekillere yurt dışına seyahat etmekten vazgeçmelerini söyleyin. Kigumba burada para için ağlarken, bütün paralar dış seyahate gidiyor" dedi.