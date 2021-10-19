Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları geçtiğimiz aylarda açıklandı. Yeni yıl gelmeden önce pek çok kişi “Memur maaşına ne kadar zam yapıldı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Memurlar Ocak 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 memur zammı

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz aylarda belirlenen zam oranı açıklamıştı. Bilgin, ağustos ayında yaptığı paylaşımda, “Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullanmıştı.