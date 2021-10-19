  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Memurlar Ocak 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 memur zammı
Ekonomi

Memurlar Ocak 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 memur zammı

Memur zammı 2022 | Geçtiğimiz aylarda 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı ve memurların yeni yılda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, memurlar 2022 yılında ne kadar zam alacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL 2022

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:27:00 -
Memurlar Ocak 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 memur zammı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranları geçtiğimiz aylarda açıklandı. Yeni yıl gelmeden önce pek çok kişi “Memur maaşına ne kadar zam yapıldı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Memurlar Ocak 2022'de ne kadar zam alacak? 2022 memur zammı

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz aylarda belirlenen zam oranı açıklamıştı. Bilgin, ağustos ayında yaptığı paylaşımda, “Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullanmıştı.

En düşük emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak?

Ekonomi

En düşük emekli maaşı 2022'de ne kadar olacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partid..
İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek
Gündem

İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunduğu Angola ziyaretinin ardından iki ülke arasında seyahatlerde vize muafiyeti getirildi...
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay