Memur alımları nasıl yapılır? Devlet bünyesinde memur alarak göreve başlamak isteyenler nasıl memur olunur, belediyede nasıl memur olunur, üniversitede, kaymakamlıkta, nüfus müdürlüğünde nasıl memur olunur? Sorularını sıklıkla sormakta. Daha ilkokulda okurken ne olacaksın diye sorulduğunda o yaşta birisi, doktor, öğretmen, avukat, hemşire gibi meslek gruplarını söyler. Binlerce kişinin umudu olan memur mesleği için bir takım şartlar mevcuttur.

Devlet memurlarının çalışma şartları, memurlara sunulan haklar, aldıkları maaşlar, primler ve görevde yükselmeler hafta sonu çalışmama durumu gibi nedenlerden dolayı diğer meslek gruplarına göre daha avantajlıdır. Bundan dolayı da ister istemez vatandaşların memurluk mesleğini benimsemeleri normaldir. Özel sektörde yıllarını vermiş bir kişi kolaylıkla gözden çıkartılıp işine son verilirken memurlar için işten çıkartılma, uzaklaştırılma söz konusu değildir. Memurlar yüz kızartıcı haller dışında memuriyetlerini emekli olana kadar devam ettirirler.

Memur nasıl olunur?

Memur olmak için ne yapılmalı, hangi sınava girilmeli? Memur olmak için ilk yapılması gereken şey Kamu Personel Seçme Sınavı yani KPSS’den istenilen başarı puanını elde etmektir. KPSS sınavına girmeyen hiç bir kişi memur olarak kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınamaz, işe giremez. Memur olmak için sadece KPSS sınavına girmek de yeterli değildir. Devlet memuru olabilmeki için eğitim durumu da önemlidir. Memur olmak için eğitim durumu ne olacak? Memur olabilmek için en az ortaöğretim mezunu olmak gerekir. KPSS sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans olmak üzere eğitim durumuna göre üç kısımda yapılmakta. Ortaöğretim ve önlisans mezunları için KPSS iki yılda bir yapılırken, lisans mezunları için devlet memurluğu sınavı her sene yapılmakta.

Belediyelerde memur nasıl olunur?

Belediyelerde memur olarak işe girmek için bir takım yollar söz konusudur. Belediyeler, il ve ilçe belediyeler ile belde belediyeler olarak vatandaşa çevre temizliği, çöp toplama, aydınlatma vs. gibi daha yerel hizmetleri sunan kurumlardır. Belediyelerde memur olmak isteyenler KPSS sınava girmek suretiyle sözleşmeli olarak alınabilmekte. Belediye ve belediyeye bağlı mühendis, mimar, hemşire, zabıta memuru, teknisyen teknik personel başta olmak üzere sözleme ile memur alımı gerçekleştirilmekte. Belediyelerde memur olmak isteyen vatandaşlar ister Resmi Gazete ilanlar kısmından, isterse Devlet Personel Başkanlığı’nın kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanı ile isterse de İŞKUR kamu memur alım ilanlarından kamu memur alımı iş ilanlarını takip edebilirler. Hangi kamu kurum ve kuruluşu olursa olsun sözleşmeli ya da kadrolu memur alımları için ilk aranan şart KPSS sınavına girmiş olmak ve belirli bir puanı elde etmiş olmakla beraber 35 yaşını geçmemiş olmak da yine memurlar için aranan şartlar arasında yer almakta. Memurluk için KPSS sınavıyla birlikte kurum kendisi de sözlü mülakat sınavına tabi tutabilir. Bu sınavlardan başarı elde edenler için memurluk yolu açılmış olunur.

Kimler memur olur?

Memur olmak için ilk başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

Memur olmak için ikinci şart en az lise mezunu olmak gerekir.

Memurluk için askerlik şartı da önemli. Erkek adayların askerliği hizmetini yapmış olması gerekir.

Memurlar sigortalı olarak başka bir işte çalışmaları söz konudu olmadığından sosyal güvencesi olan başka hiçbir işte çalışıyor olmaması gerekir. Sabıka kaydı olmaması gerekir. Güvenlik soruşturmasından temiz çıkması gerekir. KPSS sınavına girip belirli bir KPSS puanına sahip olması gerekir.

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