Memura zam belli oldu mu? Hakem Heyeti son dakika memur zammı kararı ne zaman?

Memura zam ne zaman belli olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı memur toplu iş görüşmesi hakem heyeti görüşmelerinde. Hükümet memura ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zam teklifinde bulunmuştu. Yetkili konfederasyon Memur-Sen bu teklifi kabul etmemiş ve Hakem Kurulu'na geçen cuma günü başvurmuştu. Hakem Kurulu’nun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını 28 Ağustos Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Memur-Sen'in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütülüyor. Memurların toplu sözleşme görüşmelerinde komisyon raporu 4 bölümden oluşmuş, raporda A,B ve C kategorilerinde yer alan konular revize, aynen devam ve yeni teklifleri açıklarken D bölümünde yer alan ve 74 maddeden oluşan tekliflerin görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşmaya varılamamıştı.

Memur zammı ne zaman belli olacak?

Hakem heyetinin aldığı karar hem memurlar hemde hükümet için bağlayıcı nitelikte. Süreç yasa gereği 5 gün içerisinde tamamlanması gerektiğinden en geç 28 Ağustos Çarşamba günü memurların 2 yıllık süreçteki zam oranları ile mali ve sosyal hakları netleşmiş olacak. Kurul çalışmalarını daha erken tamamlayıp açıklama yapabilir. Kurulun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.