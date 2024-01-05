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Ekonomi Memura yeni seyyanen zam müjdesi! Rekor seviyede artacak!
Ekonomi

Memura yeni seyyanen zam müjdesi! Rekor seviyede artacak!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 11:27:00 -
Memura yeni seyyanen zam müjdesi! Rekor seviyede artacak!

Memur maaş zammı oranı Ocak 2024 için belli oldu. Yüzde 49,25’lik zammın ardından Temmuz 2023 döneminde memurlara yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Kanun ‘devam edecek’ dedi, rakam 12 bin liranın üzerine yükseldi. Peki zamlı memur maaşı hesaplaması nasıl yapılacak?

Memur zammı için Temmuz ayında artış yapılırken genel uygulamanın dışına çıkılmış ve tüm memur maaşlarına 8077 TL seyyanen zam yapılmıştı. Dün Ocak 2024 memur maaş zammı oranları da belli oldu. 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran döneminde memurun zam oranı yüzde 49,25 olarak hesaplandı. Memur maaşları için nihai rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek genelge sonucunda ortaya çıkacak.

Oranlar netliğe kavuşurken memura seyyanen zam konusu bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 8077 TL seyyanen zam alan memur için bu artışın tek seferlik olduğu ve 31 Aralık’ta sona ereceği dile getiriliyordu. Bu yüzden birçok kişi seyyanen zammın devam edip etmeyeceğine, edecekse de hangi oranda artırılacağına ilişkin soru işaretlerine yanıt ararken ‘kanun’ detayı ortaya çıktı.

SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

İŞTE SEYYANEN ZAMDA YENİ RAKAM

Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
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Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak. Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak. Memur sendikaları, uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını istiyorlar.

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Yorumlar

angarali

hükumete soruyorum memurun canı canda memur emeklisinin ve diğer emeklilerin canı patlıcanmi..

Okan

Memura seyyanen, emeklisine zam oranı daha fazla işçi emeklisine Allah versin bu ne..
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