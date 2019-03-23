Memura ne kadar zam ve tazminat ödecek? 2019 memur maaş zammı son dakika haberleri

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet memuruna ödenecek zam ve tazminatlar ne kadar - 2019 memur maaş zammı son dakika haberleri. Peki devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar 2019 neyi ifade ediyor? 2019 memur maaş zammı son dakika haberleri…

Memur emeklileri ne kadar zam alacak? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi kapsamında 2019 yılında Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Karar’da 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.” denildi. Karara göre, 2019'da da uygulanmaya devam edecek Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Memur Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını temmuz ayında alacak. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise enflasyon farkı alıp almayacağını ortaya koyacak. Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin. Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen artışlar yansıtılıyor. Bu kapsamda ocak ayında maaşları yüzde 10.19 oranında artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Ocak artışları yüzde 10.73 olan memur emeklileri ise temmuzda yüzde 5 oranında zam alacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa farktan yararlanacak.

Devlet memurlarının izin hakkı var mı?

Yüksek lisans yapmak isteyen kamu çalışanlarının önündeki en büyük engellerden biri ders saatlerinin mesaide olan zaman dilimine denk gelmesi. Böyle bir durumda izlenebilecek iki yol var. İlki üniversitelerin eğitimleri akşam olan tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmak. Böylece mesai sonrası yüksek lisans derslerine girilebilir. İkinci yol ise ders saatlerinde, bağlı çalışılan kurumdan izin almak. Burada 'yüksek lisans yapan devlet memurlarının izin hakkı var mı?' sorusu akıllara geliyor.

Devlet memurlarının yıllık izin hakları, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmet süresi on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün. Kamu çalışanlarının mazeret izinleri de bulunuyor. Hamile kadınlara doğum öncesi 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta izin veriliyor. Bu süre sonrasında ise 6 ay boyunca bir buçuk saat süt izni bulunuyor. Erkek memurların doğum izni ise 3 gün. Devlet memurlarının yüksek lisans için bir izin hakkı bulunmuyor. Ancak Çalışılan kurumda bağlı bulunulan amirin inisiyatif kullanarak saatlik izin vermesi mümkün olabiliyor.

Eğitim durumu memur maaşlarına nasıl etki ediyor?

Kamu kurumlarında çalışan birçok kişi yüksek lisans programlarına gitmek istiyor. Buradaki amaçlardan biri ilave kademe almaktadır. Bazı kurumlarda ilave kademeye ek olarak yüksek lisans mezunları, lisans mezunlarına göre daha yüksek maaş almaktadır. Bunun dışında çalıştığı bölümle ilgili kendini geliştirmek isteyen memurlar da yüksek lisans okumak istiyor. Ayrıca kurumlar arası geçiş yapmak isteyen memurlar da yüksek lisans diploması ile geçiş sürecini kolaylaştırabiliyorlar. Örneğin bir hemşire yüksek lisans yaparak yüksek hemşire unvanına kavuşabiliyor. Maaşı da 50 lira kadar yükseliyor.

Memur maaşı katsayısı hesaplama nasıl yapılır?

Yeni askerlik sistemindeki bedelli ücreti, memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Memur maaşı katsayısı formülü; 40 bin gösterge X memur maaşı X 6 şeklinde olacak.

2019 memur maaşı katsayıları

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 ilk altı ayında belirlenen ücret taban fiyatları

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 ₺,

Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 ₺, olarak belirlendi. Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu. Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.