Memura iki yıl için en az yüzde 30 zam yapılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, sürecin çok disiplinli bir şekilde yönetildiğini belirterek, “12 milyon insanı ilgilendiren bu toplu sözleşmede çok ciddi bir kazanım elde ettik. Hizmet kollarındaki toplam kazanım sayımız 350’yi buldu. Bu toplu sözleşmede 92 adet yeni kazanım elde ettik ve bunun yanında 87 adet geçmişte aldığımız kazanımların miktarını artırdık. Toplu sözleşmeyi ilk oransal rakamlarla değerlendirmek çok yanlış olur. Oransal rakamlarla değerlendirilmiş olsa iki yıl içerisinde maaşlara yüzde 28.61’lik bir yansıma olacak. Örgütlü arkadaşlarımız açısından bu oran 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi ile yüzde 30’un altında bir iyileştirme yapılmayan kimse kalmadı. Bütün maaşlarda şu anda yüzde 30-40 arasında bir iyileştirme söz konusu” dedi.

İşçi toplu sözleşmeleri ile Memur sözleşmelerini kıyaslamanın yanlış olduğunu belirten Yalçın şöyle devam etti; “Biz bu konuda yaşanan kargaşayı ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 4688 sayılı yasanın değişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca örgütlenmiş olan arkadaşlarımızın toplu sözleşme ikramiyelerini de 3 ayda bir 400 TL olarak alacaklar. Bu toplu sözleşme diğer toplu sözleşmelere göre kazanım yönünden daha fazladır. Kapsam olarak en geniş olanıdır. Çalışanları örgütleme açısından en önemli olanıdır. Örgütlü olanı ödüllendiren bir sözleşmedir ve son olarak en reformist toplu sözleşmedir. Geçmişte masaya götürdüğümüz birçok konu bu masanın konusu değil ifadeleri ile arka plana atılıyordu. Ancak bu sözleşmede arka plana atılan birçok konu gündeme taşındı ve başarıyla alındı. 3600 Ek gösterge bunlardan birisiydi.”