Memura 3600 ek gösterge maaşı zam farkı ne zaman? 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriğinde neler var?

Ek göstergesi 3600’e yükselecek memurlar kimler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun" demişti. 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları netleşmeye başlandı. Milyonlarca memuru etkileyecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarafından tamamlandı. Başta Memur-Sen olmak üzere taraflarla tamamlanan ek gösterge düzenlemesi üzerine değerlendirme yapılacak. Düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde sendika tarafından bir çalışma yürütülüyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en geç Mayıs-Haziran ayında TBMM’ye geleceğini açıklamıştı.

3600 ek gösterge düzenlemesi içeriğinde neler var?

Bakan Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.

Ek göstergesi 3600’e yükselecek memurlar kimler?

İkramiye, maaş ve emekli aylıklarında yüzde 25 ila 30 artış sağlaması beklenen yeni düzenleme, polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri ile birlikte idari kadro ve yardımcı hizmetler sınıflarını da kapsayacak. Emekli ikramiyeleri ve aylıkları 2200’ün altı, 2200 ve 300 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan ek göstergesi 3600’e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90’ının oluşturduğu belirtiliyor. Müfettişler, daire başkanları, şube müdürleri, genel müdür yardımcıları, uzmanlar başta olmak üzere idari kadro ve kariyer mesleklerine yönelik düzenleme yapılacak. Ek gösterge düzenlemesi milyonlarca memurun kazancını belirleyecek. Ek gösterge düzenlemesi uygulamaya geçtiğinde hemşire, polis, öğretmen ve diğer kamu çalışanlarının ek gösterge cetvelinde düzenlemeye gidilecek. İkramiye, emekli maaşı artışıyla birlikte kamuda yükselmenin önü de açılacak.

Öğretmen, polis, hemşire 3600 ek gösterge maaşı ne kadar?

Şu anki sistemde dört yıllık üniversite mezunu olan polis, öğretmen 3000 ek göstergeye tabi bulunurken, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. 25 yıl hizmet veren bir memurun emekli maaşı yaklaşık yaklaşık 1150 lira yükselecek, ikramiyesi ise 37 bin lira yükselecek.