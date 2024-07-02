Memur zammıyla birlikte her şey değişecek!

Memur ve emeklilerin gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Haziran ayı tüketici fiyatları verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olacak. Öte yandan memur maaşına göre pek çok ödeme ve ücrette de artışa gidilecek.

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı enflasyon farkı belli oluyor. Yarın TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak, memur ve emeklilerin alacağı zam farkı belli olacak. Peki memur ve emekliler için beklenen zam oranı ne? Öte yandan memur maaşlarının belli olmasıyla pek çok ödeme ve ücrette artışa gidilecek. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.

Peki memur maaşına beklenen zam oranına göre yeni dönemde ödemeler ne kadar artacak? En düşük SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisinin alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

BEKLENEN ZAM ORANI NE?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Mayıs ayı itibarıyla açıklanan 5 aylık enflasyon verisi yüzde 22.72 olarak açıklandı. Haziran ayında enflasyonun yüzde 2.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25.81 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 20.34 oranında maaş farkı alacaklar.

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Bunun üzerine bir refah payı verilip verilmeyeceği ise soru işareti. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan refah payının gündemde olmadığını söyledi. Ancak en azından 4-5 puanlık bir refah payı artışı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Memur ve memur emeklileri için durum biraz daha farklı. Onların alacakları zam oranı toplu sözleşme şartlarına göre belirleniyor. Bu hesaplamayı yaptığımızda memur ve memur emeklileri için yüzde 20.34 oranında maaş farkı karşımıza çıkıyor.

Daha önceki dönemlerde mutlaka bir refah payı eklemesi oldu. Gerek memurlarda gerek emeklilerde bir refah payı eklemesi oldu. Sayın Bakan Işıkhan ‘böyle bir çalışmamız yok’ dedi ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının ben bu dönemde eşitleneceğini düşünüyorum.

MEMUR MAAŞIYLA DEĞİŞECEK ÖDEME VE ÜCRETLER

Memur maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte değişecek olanlar kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım ücreti ve bedelli askerlik ücretleridir. Kıdem tazminatı tavanı 35 bin TL’den 42 bin 188 TL’ye yükselecek. 65 yaş aylığı 3 bin 504 TL’den 4 bin 216 TL’ye yükselecek.

Engelli aylığı 2798 TL alanların, 3367 TL’ye, 4 bin 197 TL alanların, 5 bin 50 TL’ye yükselecek.

Evde bakım için destek 7 bin 608 TL’den 9 bin 155 TL’ye, bedelli askerlik 182 bin 609 TL’den 219 bin 751 TL’ye yükselecek.

Tabi ki bu beklenen enflasyonun gerçekleşmesi ve herhangi bir refah payı artışının olmaması halinde gerçekleşecek rakamlardır. Eğer refah payı artışı eklemesi yapılırsa bu rakamlar refah payı artışı oranında yükselecektir.

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