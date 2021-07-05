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Ekonomi Memur zammı Temmuz 2021 | Memur maaşları ne kadar oldu 2021
Ekonomi

Memur zammı Temmuz 2021 | Memur maaşları ne kadar oldu 2021

Memur zammı ne kadar oldu? Merakla beklenen haziran ayı enflasyon oranı açıkladı. Böylece memur maaşlarına yansıyacak olan temmuz zam oranı da belli oldu. Peki, memura ne kadar zam yapıldı? En düşük memur maaşı ne kadar? Öğretmen polis hemşire maaşı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:24:00 -
Memur zammı Temmuz 2021 | Memur maaşları ne kadar oldu 2021

Milyonların gözü kulağı memur ve emekli maaşlarındaydı. Merakla beklenen altı aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece memur zamları da şekillenmiş oldu. Peki, memur zammı kaç lira? En düşük memur ne kadar alacak?

Memur zammı Temmuz 2021 | Memur maaşları ne kadar oldu 2021

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 4 bin 330 lira oldu.

Memur maaşlarının zamlı şekli şöyle:

Öğretmen (1/4)                6.049 TL

Polis memuru (8/1)         6.859 TL

Hemşire (Lisans 5/1)       5.868 TL

Vali                                  14.835 TL

Uzman doktor                   9.314 TL

Avukat (1/4)                      7.639 TL

Memur (Lisans 9/1)         4.841 TL

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor.

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