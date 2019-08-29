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Memur zammı en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur toplu iş sözleşmesi görüşmeleri netiyece vardı. Hükümet ile Memur-Sen’in toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir uzlaşı sağlanamaması üzerine Hakem Kurulu’na gidilmişti. Hakem Kurulu 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Peki öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar zam aldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşına ne kadar zam yapıldı? Doktor maaşı ne kadar? Avukat maaşları ne kadar zamlandı?

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
Memur zammı en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur toplu iş sözleşmesi görüşmeleri netiyece vardı. Hükümet ile Memur-Sen’in toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir uzlaşı sağlanamaması üzerine Hakem Kurulu’na gidilmişti. Hakem Kurulu 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi. Peki öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar oldu? Kim ne kadar zam aldı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşına ne kadar zam yapıldı? Doktor maaşı ne kadar? Avukat maaşları ne kadar zamlandı? 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Temmuz zammında 3.676 TL maaş alan memurun en düşük maaşı 2020 Ocak ayında 3.823 TL’ye yükselecek.

Peki bu zam kapsamında hangi kamu personeli ne kadar maaş alacak? Bu bağlamda ek ödemeler dahil maaşlar şöyle:

En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak:3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL

Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL

Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL

Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL

Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL

Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL

Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
  1. Memur zammı en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
  2. Öğretmen maaşı ne kadar?
  3. Öğretmen maaşına ne kadar zam yapıldı?
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