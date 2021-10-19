Memur yetim aylığı çalışmaya engel mi?

Soru: Ben iki yıl önce eşimden boşandıktan sonra memur emeklisi babamdan kendime yetim çocuk maaşı bağlattım. Şimdi sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Çalışırsam maaşım kesilir mi? Elife B.



Cevap: Emekli Sandığı mensubu memurun ölümü halinde devlet memuru olarak çalışmayan veya devlet memuru emeklisi olmayan bekâr, boşanmış ya da dul kalmış kızlarına yetim aylığı bağlanır. Dolayısıyla vefat eden memurun SSK’lı çalışan veya Bağ-Kur sigortalısı olan kızına yetim aylığı bağlanır. Memurluk hariç sigortalı çalışması yetim maaşı almasına engel olmaz. Eğer aldığınız yetim maaşı SSK veya Bağ-Kur statüsünden olsaydı sigortalı çalışınca maaş kesilirdi.