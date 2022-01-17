Memur olarak çalışmak isteyenler 2022 yılında alım olup olmadığını araştırıyor. Peki, memur olmak isteyenler hangi ilanlara başvurabilir? Hangi kurum kaç personel alacak 2022

Memur ve sözleşmeli personel alımları iş ilanı

Devlet memuru olmak isteyenler güncel ilanların mevcut olup olmadığını araştırıyor. Hürriyet'in haberine göre kadrolu ve sözleşmeli onlarca personel ilanının İŞKUR üzerinden yayımlanacağını ve en düşük maaşın 6429 TL olacağı bilgisi yer aldı.

Türkiye genelinde devlet iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel olarak işe alımlar devam ediyor.

İtfaiyeden zabıtaya, mühendisten hizmetliye, psikologdan veterinere kadar birçok alanda açılan kadrolara memur olmak isteyenler başvurabiliyor.

Memur olmak isteyenler için çeşitli illerde çeşitli dallarda 6959 adet memur ve sözleşmeli personel kadrosu açıldı. Başvurup mülakatlarda başarılı olanlar kadrolara atanacak.

2022 yılının gelmesiyle birlikte memurların zamlı maaşlarında da değişiklik oldu. En düşük memur maaşı 6429 liraya yükseldi. Memurlar yüzde 31 oranında yılın ilk 6 ayı için zam aldı. Enflasyon farkı oluşursa yılın ikinci yarısı için de memurlar ekstradan zam almış olacak.

Ataması gerçekleştirilen personeller iş tanımları ve derecelerine göre maaşlar alacaklar. Avukatlar 10.934 lira, profesörler 18.369 lira, mühendisler de derecelerine göre 11.440 liraya kadar maaş alabiliyor.

Güncel kamu ilanlarına kamuilan.sbb.gov.tr ve İŞKUR web sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün.