Memur ve memur emeklisi yüzde 49.25, işçi ve Bağkur emeklileri ise: yüzde 37.57 zam gelecek! Önemli şartları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93 artmasıyla yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak hesaplandı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 maaş zammı alan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, hesaplamalara göre, bu dönemde oluşan enflasyon farkını alacak.

Buna, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı 2024'ün ilk 6 ayına ait yüzde 15 zam da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RAKAMI YÜKSELTİLEBİLİR

Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağkur emeklileri ise 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak

Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

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istanbulticaretgazetesi'ne göre: Bununla birlikte, ilerleyen günlerde en düşük emekli aylığı rakamının yükseltilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.