Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme hakları 2021 kamu toplu sözleşme memur emekli sosyal hakları

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı. Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile brüt 3577-3750 TL arası ücret alanlara 100 lira, brüt 3750-4000 TL arası ücretlilere 60 TL seyyanen zam teklif etti.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme son dakika haberleri

Kamu çalışanları için zam pazarlıkları sürerken, memur ve memur emeklisinin gözü Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Sabah’tan Faruk Erdem memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Faruk Erdem şunları söyledi: “Kamu işçileri için zam pazarlıkları devam ederken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini dört gözle bekliyor. Bu yıl toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek.

Kamu toplu sözleşme memur emekli talepleri

Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor. İşte toplu sözleşmede karara bağlanması beklenen bazı talepler: Toplu sözleşmeden memurlar ne istiyor? Memurlar gibi her ay aile yardımı verilsin. Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın. Bayram ikramiyeleri artırılsın. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimle yararlanma imkanı sağlansın. Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

Kamu toplu sözleşmesi memur talepleri

Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin. Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin. - Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işverenince karşılansın. Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin. Aile yardımına ekstra artış yapılsın.