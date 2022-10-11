Memur ve emekliye yeni zam belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte detaylar

Ocak ayı yaklaştıkça memurların ve emeklilerin alacakları zam oranları da merak edilmeye başlandı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine bakarak da bazı hesaplamalar yapmak mümkün...

Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren detaylar aktardı. İşte Erdem'in yazısı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

ORANLARA GÖRE HESAPLAR

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7.05

BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91

İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83

ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22.15

Ödeme nasıl olur?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

MEMUR: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

SOSYAL ÖDEMELER: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı"