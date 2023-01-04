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Ekonomi Memur ve emekliye ikinci zam yolda! "Bu kesin" deyip tarihi açıkladı
Ekonomi

Memur ve emekliye ikinci zam yolda! "Bu kesin" deyip tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 25’lik memur ve emekli maaş zammı sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 14:00:00 -
Memur ve emekliye ikinci zam yolda! "Bu kesin" deyip tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 25’lik memur ve emekli maaş zammı sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ekonomist Selçuk Geçer, normalde yapılacak temmuz zammının çok daha erken bir tarihe çekileceğini ileri sürdü.

2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerin mayıs ayında gerçekleşeceğini iddia eden Geçer, "Hem asgari ücrete, hem de emekli ve memur maaşlarına nisan ayında kesinlikle zam yapılacak” görüşünü savundu. 

 

 

 

 

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