Memur ve emekliye ‘enflasyon’ zammı

Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,17 olarak gerçekleştiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir.”

GÖZLER 3600 EK GÖSTERGEDE

Yılın ikinci yarısı maaşlarda yapılacak zammın belirlenmesinin ardından gözler, AK Parti’nin seçim vaadinde yer alan ‘3600 ek gösterge’ye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin çalışmaya başlamasıyla ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde; öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları ve ikramiyelerinde önemli artışlar olacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den ek gösterge 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.