Memur ve emekliye Bakan Bilgin'den zam müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında emekli ve memur zamlarıyla ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zamlar ile ilgili açıklama yaptı.

'Kimsenin şüphesi olmasın'

Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.