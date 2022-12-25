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Ekonomi Memur ve emekliye Bakan Bilgin'den zam müjdesi!
Ekonomi

Memur ve emekliye Bakan Bilgin'den zam müjdesi!

Son dakika gelişmesine göre, milyonları ilgilendiren memur ve emekli zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 23:12:00 -
Memur ve emekliye Bakan Bilgin'den zam müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında emekli ve memur zamlarıyla ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Bakan Bilgin, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zamlar ile ilgili açıklama yaptı.

'Kimsenin şüphesi olmasın'

Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.

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Yorumlar

Fatih Can

Çok teşekkür ederiz Sn Bakan. Sayenizde karnımız doyacak. Hele Akit e de çok teşekkür ederiz. Haberi yapmasalar ümidim kırılmış kendimi evsiz yurtsuz ac ve açıkta hissediyordum. Bir an benim de yaşama şansım oluştu diye ümitlerim. Allah sizleri hem bu dünyada hem de ahirette...

zafer

Bu hükümet emeklileri hep devlete kambur görmüştür, onun için fazla bişey beklemeyin. Iyi bir taban yapmıyor emekliler arasında maaş farkını kendi tabirleriyle duble uçurum yapmıştır
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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