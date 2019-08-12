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Memur ve emekliye 8,3 milyarlık ödeme

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
Memur ve emekliye 8,3 milyarlık ödeme

Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da erken ödenmesi ile birlikte 2 günde yaklaşık 7 Milyon emekli ve kamu çalışanına 8,3 Milyar TL ödeme yaptı.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde 1 günde banka tarihinin işlem rekorunu kırdık. Kurban bayramı öncesinde de son 2 gün içerisinde yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8,3 Milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir” dedi.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:11
  1. Ali Kırbaş
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