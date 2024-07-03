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Ekonomi Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 10:17:00 -
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Buna göre işçi ve BAĞKUR emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.

Buna göre işçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

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Yorumlar

Arda Murat

Geçen işçi ve bağkur ve emeklileri artışı azdı.. çoğalttılar memur emeklisi ile eşitlendi.... Memur emeklisi yıllarca çalışan memurla aynı artışı alırdı..8077x6 aydır seyyanen sadecee çalışana verildi. Bu hak gasbı telafi edilmelidir... Şimdi %25 işçi ve bağkur emeklisi deniyor %19 memur emeklisi o zaman ikisi en az % 25' e eşitlenmeli.. Memur emeklisine, seyyanen en az 10-15 bin TL . GASP edilen hakkın karşılığı verilmelidir... Ötesi asla adil olmayacaktır.

Hlbbc

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