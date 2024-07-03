Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Buna göre işçi ve BAĞKUR emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu.
Buna göre işçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73 oldu.
Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Emekliye ek zamda oranlar ortaya çıktı! İşte detaylar