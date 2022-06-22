Memur ve emekli zammı ne kadar olacak 2022? Kim ne kadar zam aldı? Emeklilerin temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çalışanlar ve emekliler için Temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi. Emekli maaşları tablosu için 2022 Temmuz’da yapılacak olan emekli zammı için Haziran ayı enflasyonu beklenilmektedir. Şimdiye kadar açılanmış olan 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşları için en az yüzde 35 oranında zam kesinleşti. Temmuz ayı itibari ile hesaplarına yatacak olan zamlı emekli maaşlarını merak eden vatandaşlar, 2022 Temmuz zam mı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

2022 temmuz emekli maaş tablosu

2000 senesinden önce olan emekli SSK’lı vatandaşları için en düşük emekli maaşları 4 bin 465 TL olacak. Emeklilere her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmaktadır. Bu zamlar enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Bu seneki enflasyon oranı ise 5 aylık olarak yüzde 35 e tekabül etmektedir.

En düşük emekli maaşları ne kadar olacak?

son dakika gelen habere göre emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı 35.64 olarak belirlendi.

Erdoğan yaptığı açıklamada ise; Herkesin gelirini arttıracak düzenlemeler hazırlıyoruz demiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’de Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalara yakın ifadelerde bulunarak Temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerindeki açıklamarını dile getirdi. Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.