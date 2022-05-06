Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Temmuz 2022 memur, SGK, Bağkur emekli maaşı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak, gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise ‘Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak." demişti. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyatları (TÜFE) nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Enflasyon verilerinin açıklıyor olması ile birlikte temmuzda maaşlarına zam bekleyen memur ile SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar şimdiden maaş hesaplaması yapmaya başladı. Peki temmuzda memur maaşı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur temmuz zam oranı ne kadar olacak? Emekli maaşları en düşük ne kadar olacak?

Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs, Haziran oranlarının açıklanmasıyla aylık, maaş zamları kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Sabah gazetesinden Hazal Ateş, 2022'nin ikinci altı ay zamlı memur maaşları ve zamlı emekli maaşlarını derledi.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek. Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisi temmuz zammı ne kadar?

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu. Mayıs, Haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emekliler yüzde 31.71 artışı garantiledi.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Bu durumda en 2000'den önce emekli olan SSK'lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak. Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkânı tanındı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.