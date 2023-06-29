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Ekonomi Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?
Ekonomi

Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2023-06-29 08:00:00 -
Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?

Asgari ücret maaşına yapılan zammın ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Memur ve emekli ise maaşlarına yapılacak zam için enflasyon verilerini beklemeye geçti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Zam ne zaman açıklanacak?

Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.

5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

Refah payı eklenecek

Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının refah payıyla yükselmesi bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin temmuzda meclisten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

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