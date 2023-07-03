Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan merak edilen açıklamayı yaptı

Memur ve emekli maaş zamları, İsveç'in NATO üyeliği, torba kanun gibi önemli konular görüşüldüğü ve 3 saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Memur ve emekli maaşı zamları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarında zam oranının belli olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Memur ve emekli maaşı zammı açıklaması

"Kur Korumalı Mevduat'ı devam ettiriyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili süreci başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. 2002 yılında başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı'ndan şimdiye kadar 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Toplam 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Sıfır ve ikinci araç fiyatları

"Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25 sınırlaması devam edecek. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini daha da sıklaştıracak. sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında aç gözlülükten kaynaklanan artışların üzerine gideceğiz, fırsatçılara göz yummayacağız. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadele yolunda uluslararası çalışmalara başladı. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi. Son 21 yılda 255 milyar dolar doğrudan yatırım çeken Türkiye'nin salgın sonrasında yıldızının daha da parladığını görüyoruz. Yatırım ortamıyla bu ilgi ve pozitif havayı ekonomimiz için fırsata çevirmekte kararlıyız. 9 günlük bayram tatiline rağmen dış ticaret rakamlarında güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar 265 milyar dolara ulaşacağımız kanaatindeyim. Türkiye ekonomisini, istikrar, güven ve sürdürülebilirlik çizgisinde yükselteceğiz.

Ana gündemimiz deprem bölgesi

Depremzedelerimizi bayramda da ihmal etmedik, elimiz daima orada. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni bayramı evlerinde karşılamaları hedefliyoruz. Allah'ın izniyle asrın felaketinin de üstesinden birlikte geleceğiz. Durmadan dinlenmeden çalışacağız. Ana gündemimiz deprem bölgesidir. Başta depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay, Adıyaman, Maraş olmak üzere 11 vilayetimizin tamamında imar ve inşa çalışmaları şu anda devam ediyor. TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Amacımız 1 sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bin konutu inşa edeceğiz. Şimdiye kadar inşası başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Giden canlarımızı geri getiremeyiz, ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz.

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İstanbul Havalimanı rekor kırdı

Daha önce trafikten, bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatler yatırımlarımızla birlikte artık keyifle yapılıyor. Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 11 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış sağlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günde ortalama 100 bin araç geçti. Boğaz geçiş trafiği rahat nefes aldı. Ankara-Niğde karayolu rekora koşan bir başka projemizdir. İstanbul Havalimanı'na bayram boyunca günde ortalama 1517 uçak iniş kalkış yaptı. 25 Haziran'da 1593 iniş kalkış ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Dünya çapında birinciliklere doğmayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. Takoz siyasetinin nelere mal olabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Seçimlerde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bunlara geçiş vermeyeceğine inanıyorum.

Bir dönem savaş lobisinin hedefi olduk

Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor. Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. İstanbul süreci değerlendirebilseydi bugüne kadar yaşanan yıkım ve gözyaşı olmayacaktı. Tahıl mutabakatı ve esir takaslarıyla devam eden diplomatik gayretler maalesef savaş lobisi tarafından engellendi, yıpratıldı. Bunun bedelini de asker sivil on binlerce insan ödedi. Hatta bir dönem Türkiye olarak bu savaş lobisinin hedefi olduk. Muhalefetin adayının asılsız ithamları bu senaryonun bir parçasıdır. Türk demokrasisine de zarar veren iddialarla ilgili ortaya tek bir somut delil ortaya konulmadı. Seçim atmosferinde niçin böyle bir provokasyona girişildiğine dair kamuoyunu tatmin edecek hiçbir açıklama da gelmedi. Son 1,5 yılda bunun gibi sayısız örnek, kışkırtma ile Türkiye'yi zorda bırakmayı hedefleyen art niyetli teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Savaşa odun taşımak yerine barışın tesisi için gayret sarf ettik. Halen Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşen, diyalog kanallarını işleten, çözüm önerileri geliştiren tek ülke biziz.