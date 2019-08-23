Hükümet ile Memur-Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakem heyetine gitti. Toplu iş sözleşme görüşmelerinde hükümet memurlara son olarak 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifi Memur-Sen kabul etmemişti. Ali Yalçın yaptığı açıklamalarında 11 hizmet kolunun talepleri içinde yer alan bazı maddelerde uzlaşma sağlandığını ve bunu Hakem Kuruluna sunacaklarının müjdesini verdi. İşte memur toplu sözleşme son dakika memur maaş zammı 2020 haberleri.

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Memur toplu iş sözleşmesi için karar Hakem Kurulu'nda

Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi. Ancak sendikalar bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını açıklamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurları ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve hakem kurulu sürecinin başladığını açıklamıştı.

Memur-Sen’den uzlaşma sağlandı açıklaması

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, katıldığı programda memurların zam pazarlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın yaptığı açıklamalarında 20 günlük görüşmelerde, 11 hizmet kolunun talepleri içinde yer alan bazı maddelerde uzlaşma sağlandığını ve bunu Hakem Kuruluna sunacaklarını belirtti. Bu kapsamda Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Ancak 2012 yılındaki toplu sözleşmede, uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddeler ayrı ayrı tasniflenmiş ve hakem kuruluna sadece uzlaşılmayan maddeler üzerinden başvuru yapmıştık. Ama 2019 yılı görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti 20 günlük görüşmeyi sanki boş yere konuşmuşuz şeklinde algılamakta ve bir ortak uzlaşma tutanağı imzalanmasını istememektedir. Oysaki 11 hizmet kolu bazındaki 570 küsur madde tek görüşülmüş ve bunların bir kısmında uzlaşma sağlanmıştır. Bu yok sayılamaz. Biz yarın Hakem Kuruluna yapacağımız başvuruda, bu uzlaşılan maddeleri de bildireceğiz"