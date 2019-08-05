Memur toplu iş sözleşmesi son dakika zammı ne kadar yapıldı? Toplu iş sözleşmesi zam oranları

2019 Toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye bünyesinde çalışan memurlara yönelik yapılacak zam oranları merak edilmeye başlandı. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi memur zam oranlarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurların alacağı zam oranları belli oldu. Buna göre toplu iş sözleşmesi neticesinde memurlara 1 Mayıs işçi bayramında 750, Cumhuriyet Bayramı'nda 750 ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alacağı toplamda 2 bin 500 ikramiye alacağı ifade edildi.

Toplu İş Sözleşmesi son dakika zam haberleri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştırdığı memurlara yönelik zam oranlarını açıkladı. Toplu iş sözleşmesine ilişkin olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediyede yetkili olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında memurlara yüzde 65 ile yüzde 72 arasında zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında çalışan memurlara ikramiye müjdesi verildi ve memurların 1 Mayıs işçi bayramında 750, Cumhuriyet Bayramı'nda 750 ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye alacağı ifade edildi. Bu ikramiyelere maaş zamları da eklenince toplamda yüzde 65 ila 72 oranında zam yapılmış olacak.