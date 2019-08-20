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Memur-Sen’den eylem

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı önünde eylem yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 23:48
Memur-Sen’den eylem

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı önünde eylem yaptı.


Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5’inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı sonrasında hükümet, memur ve memur emeklisine 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 3.5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021’nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Memur -Sen, teklifinin makul değil, malul bir teklif olduğunu söyleyerek masayı terk etti. Bugün 15.00 sıralarında iş bırakan Memur-Sen üyeleri ve Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 17.00’de Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı önünde toplandı.


Makul bir teklifin gelmediğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “5’inci dönem toplu sözleşmenin tamamlanmasına saatler kaldı. Kısıtlı bir zaman diliminde toplu sözleşme icra ediyoruz. Müzakere kısmı sadece son 4 güne kaldı. Bize yasamız 30 gün içerisinde bitirin diyor. Hakeme gitmek için düşünme süresi hakem ve her şey bir ayda bitecek. 4 Toplu sözleşmeyi geride bıraktık bizim tecrübemiz var. Müzakere süreci başlamadan bir çağrı yaptık. Makul teklif gelsin diye. Yeni teklif yetersizdi. Ne ülke gerçekleri, nede piyasa teklifleri, nede bizim isteklerimizle uyumlu olmayan, arasında makas farkı çok yüksek olan bir teklifle müzakere başlatalım dediler” şeklinde konuştu.



“Bu masanın çözüm üretme kapasitesi yüksek”


Masanın düzgün işletilmediğini ifade eden Yalçın, ”Sendikalarımız görüşülmedi. Genele ilişkin zaten zam oranlarıyla ifadelerimiz ortada. Sözleşmeliler, ek ödeme hangi süreçte görüşeceğiz ? Dünya kadar konu var sıkıştırılıp sıkıştırılıp masa bir türlü işlemiyor. Bu masanın çözüm üretme kapasitesi yüksek, ama masa düzgün işletilirse, masa düzgün işlemiyor. Ona da bakacağız şuna da bakacağız 6 saat kaldı neye bakacağız” diye konuştu.



“Bizim için saha olmasın, çözüm masası olsun istiyoruz”


Masada sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Yalçın, ”Memurun sorunu var. Çözülmesi gereken masaya dünya kadar başlık var. Sorunları çözmesek insanların stresti artıyor. Alın 2 günümüzü tartışalım. Bir an önce masa düzgün işletilsin. Biz ülkenin yeterince sorun stoku var diyoruz.Yeterince olmasın istiyoruz. Bizi sahaya davet etmeyin. Bizi sahaya davet edin. Masada çözelim istiyoruz. Müzakere sürecini uzatalım. Masadan 20 puan çıkmadan imza çıkmayacağını yetkili organlarla görüşerek deklare ettik. Yetki masadadır. Bizim için saha olmasın, çözüm masası olsun istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:48
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