MEMUR SEN'den beklenen ek gösterge duyurusu

YENİ AKİT ANKARA

Memur-Sen Konfederasyonu gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek Ek göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur senden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna duyuru

Bilindiği üzere, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara dönüştürdüğümüz Ek Göstergelerin düzenlenmesine yönelik çalışmanın ilk toplantısını, 16 Şubat 2022 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelerek gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışma tarafımıza sunulmuş, bu bilgilerin dışında "Ek Göstergelere" ilişkin unvan bazlı bir taslak çalışma tarafımıza sunulmamıştır. Ancak kamuoyunda, unvanlarda zikredilmek suretiyle bilgi kirliliğine neden olan, sözde taslak çalışmaların yer aldığı paylaşımlar yapılmaktadır. Bilinmelidir ki; 3600 Ek Gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir. Bu itibarla, Ek Göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte; Memur-Sen ve ÇSGB tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara, gerçek dışı beyanlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle belirtir, kamu görevlilerimizin bilgisine sunarız.”