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Gündem Memur-Sen’den Bayram İkramiyesi talebi: Miktar artsın kapsamı genişletilsin
Gündem

Memur-Sen’den Bayram İkramiyesi talebi: Miktar artsın kapsamı genişletilsin

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi ücretinin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:09:00 -
Memur-Sen’den Bayram İkramiyesi talebi: Miktar artsın kapsamı genişletilsin

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 2018’den itibaren her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının önümüzdeki bayramda güncellenmesi gerektiğini söyledi. 

Ekonomideki dalgalanmalar ve başta gıda fiyatları olmak üzere pek çok kalemde meydana gelen artış nedeniyle bu tutarın güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Üç yıldır ilk tutar olan 1000 TL ödeniyor. Keşke fiyatlar, enflasyon ve kur rakamları da sabitlenebilseydi. Fiyatlarda ve faiz oranlarında ve vergi tutarlarında nasıl güncelleme yapıldıysa ikramiye tutarı da güncellenmeli” diye konuştu.

Bayram ikramiye tutarının 1500 TL olarak güncellenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın,  ayrıca ikramiyenin kapsamının da genişletilmesi talebinde bulundu. 

Yalçın, “Bu ayırım kesinlikle sona ermeli ve ikramiye kamu görevlilerine de verilmeli... Aile yardımında emeklilerin, ikramiyede kamu görevlilerinin mağduriyeti bitirilmelidir” dedi.

 

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Yorumlar

Mert

Hayirdir Komunust olmaya az kaldi. Devlet zor durumda. Ne ikramiyesi. Pandemi gunler yasaniyor. CHP agziyla konusma..
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