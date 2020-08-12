  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden online "Aile Kongresi"

"Değer Olarak Aile", "Aile ve Kültür", "İktisat Politikaları ve Aile", "Çalışma Hayatı ve Aile" başlıklarının ele alınacağı kongre, 14-16 Ağustos'ta düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:58:24 -
Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden online "Aile Kongresi"

ANKARA(AA) - Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ortaklaşa düzenleyeceği "Aile Kongresi" 14-16 Ağustos'ta yapılacak.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek kongrede, "Değer Olarak Aile", "Aile ve Kültür", "İktisat Politikaları ve Aile", "Çalışma Hayatı ve Aile" başlıkları ele alınacak.

Kongrede, "aile" konusu, kültür, iktisat, çalışma hayatı alanlarında farkı üniversite ve eğitim kurumlarından uzman isimlerce masaya yatırılacak.

Kongrede aile kavramı, tarihsel süreçte hem kültürel hem de iktisadi politikalar açısından irdelenecek. Uzmanlar, oturumların sonlarında yine video konferans yöntemiyle soruları cevaplandıracak.

Kongrede, "Modern Zamanlarda Ailenin Dönüşümü", "Ailenin Ruh Sağlığı", "Aile Reisi Olarak Hz. Peygamberin Örnekliği", "Devlet Gölgesinde Aile", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söylemi Karşısında Aile", "Pozitif Ayrımcılığın Aile Hayatına Etkileri" , "Aile ve Vergi Politikaları" gibi alt başlıklar da ele alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını belirtti. ..
12 AK Parti ilçe başkanı istifa etti
Siyaset

12 AK Parti ilçe başkanı istifa etti

Diyarbakır'da AK Parti’li Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları isti..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı