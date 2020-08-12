Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden online "Aile Kongresi"

ANKARA(AA) - Memur-Sen Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ortaklaşa düzenleyeceği "Aile Kongresi" 14-16 Ağustos'ta yapılacak.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek kongrede, "Değer Olarak Aile", "Aile ve Kültür", "İktisat Politikaları ve Aile", "Çalışma Hayatı ve Aile" başlıkları ele alınacak.

Kongrede, "aile" konusu, kültür, iktisat, çalışma hayatı alanlarında farkı üniversite ve eğitim kurumlarından uzman isimlerce masaya yatırılacak.

Kongrede aile kavramı, tarihsel süreçte hem kültürel hem de iktisadi politikalar açısından irdelenecek. Uzmanlar, oturumların sonlarında yine video konferans yöntemiyle soruları cevaplandıracak.

Kongrede, "Modern Zamanlarda Ailenin Dönüşümü", "Ailenin Ruh Sağlığı", "Aile Reisi Olarak Hz. Peygamberin Örnekliği", "Devlet Gölgesinde Aile", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söylemi Karşısında Aile", "Pozitif Ayrımcılığın Aile Hayatına Etkileri" , "Aile ve Vergi Politikaları" gibi alt başlıklar da ele alınacak.