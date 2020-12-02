Memur-Sen Engelliler Komisyonundan "Dünya Engelliler Günü" açıklaması:

ANKARA (AA) - Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Erhan Özcan, malulen emeklilikte bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin 25 yıl esas alınarak ödenmesi talebinde bulundu.

Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelliliğin insana değil, insanın herhangi bir uzvuna ya da sistem tasarımına dönük bir tanımlama olduğunu kabul ettiklerini belirtti.

Dünya Engelliler Günü'nün, engeli bulunan bireyler ve kamu görevlileri açısından daha iyinin, güzelin, doğrunun ve bütün bunların ekseninde daha engelsizin ve adilin, çalışma şartlarından istihdam biçimlerine, görevde yükselmeden mali hak çerçevelerine, özlük haklarından sosyal hak ve yardımlara, demokratik katılım imkanlarından karar ve politika belirleyici olma fırsatlarına kadar birçok mecrada gerçekleşmesi için mücadele edildiğini vurgulayan Özcan, bu amaçla aksiyoner bir şekilde çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



- "ÖTV muafiyetine ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı"

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin, çalışma şartları, istihdam şekilleri, görevde yükselme imkan ve fırsatları, demokratik katılım haklarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Malulen emeklilikte bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin 25 yıl esas alınarak ödenmesi, emekli aylığının tutarının, en son alınan görev maaşının yüzde 85'inden az olmaması sağlanmalıdır. Engeli bulunan bireylerin sosyal hayata uyumu ve katılımı noktasında son derece önemli olan protez, ortez ve yardımcı araç gereçlerin teminine, kullanım süresine, fiyatlamasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan tutar ve oranlara yönelik külfet azaltıcı, hak artırıcı düzenleme yapılmalıdır."

Özcan, sağlık uygulama tebliğine ilişkin komisyonlarda, çalışmalarda, sağlık kurullarında ve buna dair iş, işlem ve karar üreten kurum ile kuruluşlarda yetkili konfederasyon temsilcisi sıfatıyla engeli bulunan bireylerin de temsilinin sağlanması gerektiğini belirtti.



Engellilere yönelik yanlış uygulamaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İşitme engeli bulunan bireylerin dil gelişiminin sağlanması ve bu konuda eğitmen sayısının yeterli düzeye ulaşması noktasındaki eksiklik dikkate alınarak, gerekli tedbirler alınmalıdır. ÖTV muafiyetine ilişkin yeniden düzenleme yapılarak, 303 bin 200 lira tutarındaki sınırlama artırılmalı, kararın alınmasına yönelik çalışmada, muafiyet süre sınırının artırılmasıyla birlikte sınırlama tutarı da artırılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanan servis hizmetinin, engeli bulunan bireyler yönüyle kullanılabilirliği sağlanmalıdır."