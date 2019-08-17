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Memur-Sen Elazığ İl Başkanı Bahşi’den, zam teklifi değerlendirmesi

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, hükümetin zam teklifi ile ilgili açıklamada bulunarak beklentilerin altında kaldığını aktardı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:09
Memur-Sen Elazığ İl Başkanı Bahşi’den, zam teklifi değerlendirmesi

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, hükümetin zam teklifi ile ilgili açıklamada bulunarak beklentilerin altında kaldığını aktardı.


Hükümetin yaptığı zam teklifleri hakkında Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, sendika üyelerinin katılımı ile açıklamada bulundu.


Zam teklifi hakkında konuşan Başkan Bahşi, “Yetkili sendikaların toplu sözleşme teklifleri teşkilatımız, üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun, çözüme matuf, içeriği makbul, maliyeti ve mahiyeti makul teklifler olarak kabul gördü. Bu kabule rağmen, Kamu işvereninin 24 Temmuz’da sanki kendisine hiç teklif sunulmamış, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına, demokratik ve sendikal haklarına, özlük hakları ve çalışma şartlarına dair tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesini ne kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur. Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifi 2020 için yüzde 3,5 + yüzde 3ve 2021 için yüzde 3 + yüzde 2,5 bu oranlar Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil. Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor” dedi.


5. dönem toplu sözleşme masasına dün itibariyle sunulan kamu işvereni teklifini de değerlendiren Bahşi, “Kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı sona ermesi gerekirken aksine kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı eklenme çabası olarak da görülebilir. Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir. Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyata pirince gitmektir. Kamu İşvereni, hem dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:09
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