Memur Sen başkanına düzenlenen saldırıda yeni gelişme!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dernekler Büro Şefi ve Büro Memur Sen Bilecik Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla vurulması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Meydana gelen olayla ilgili olarak dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 7 kişi, gece boyu süren işlemlerin ardından sabaha karşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Aynı saatlerde gözaltına alınan diğer 2 kişi ise bugün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan kişi sayısı 8'e yükseldi

Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ö.A. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 8'e yükseldi.