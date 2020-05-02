Memur-Sen 1 Mayıs Bayramını online kutladı

Oğuzhan Gültekin Ankara

ilk defa kitlelerin katılımı olmadan kutlanan 1 Mayıs’ta Memur-Sen Konfederasyonu, 7 kıtadan emek hareketi liderlerini online konferansla buluşturdu. Birçok ülkeden emek hareketi temsilcisinin katılım sağladığı programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Yönetimi ve bağlı 11 sendikanın genel başkanları da katıldı.

KAPİTALİST SİSTEM HEP KRİZDE

Programın açılış konuşmasını yapan Yalçın, şunları söyledi: “Bize göre kapitalist dünya sistemi uzun zamandır krizdeydi. Neoliberal politikalar iflas etmiş, finans balonu patlamış, insanlığın çoğunluğu da mağdurlar sınıfına itilmişti. Yine sistemin en tepesindekilerin dünyanın dört bir yanında neden oldukları savaşlar, çatışmalar neticesinde baş gösteren nüfus hareketleri, göç dalgası sistemsel krizi net bir şekilde gösteriyordu. Virüs salgını işte bu krizin üzerine insanlığın başına bela olmuştur.

KOVİD-19 MİLAD DEĞİL

Maalesef aşırı magazinleştirme, asıl konuları da tartışmamızı engelliyor. Dünya tarihinin son üç yüz yıllık sürecinden bunu biliyoruz. Ben onun için Kovid-19’u merkeze alan kriz söylemlerine itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu milat değildir. Evet, yeni bir hayata uyanacağız belli. Fakat bu hemen bugün ortaya çıkmış bir durum değildir. İktisatçı düşünür Karl Polanyi’nin dediği gibi, kargaşanın ardında, geçmişi çabucak ve sessizce, çoğu zaman su yüzünde en ufak kıpırtıya bile yol açmadan yutup giden bir değişim akıntısı yer alıyor.”