Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi.

Memur maaşı 2021 ne kadar?

Yeni yılda yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.