  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den dost ülkeye askeri hibe
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine gazlı müdahale
Ekonomi Memur maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşlarının ödeneceği tarih merak ediliyor. Memur maaşı ödemeleri ile ilgili son dakika haberleri aranıyor. Ramazan Bayramına kısa süre kala memur maaşların yatacağı tarih merakla beklenmeye başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında tarih verdi. Peki, memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:59:00 -
Memur maaşları ne zaman yatacak?

Tam kapanma dönemine rastlayan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarının bayram öncesinde ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldı. Memur maaşlarının ödeneceği tarihi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi.

Memur maaşı 2021 ne kadar?

Yeni yılda yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi
İSLAM

Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi

Kendisini hedef alıp, küfür ve hakaretler savuran çevrelere, yeniakit.com.tr aracılığı ile cevap veren eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmam..
Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız
Teknoloji

Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Son dönemde başarıları ile dünyanın en çok konuşulanları arasına giren Bayraktar TB2 SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu. Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay