Memur maaşı zammı son dakika müjdesi memur maaşları ne kadar oldu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan memur maaşı zammına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Erbakan, "Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor." dedi. Öte yandan Temmuz emekli maaşları yatmaya başladı. Memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek.

Memur maaş zammı müzakerelerinin gündemde olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti: "Memur-Sen yüzde 8 artı yüzde 7 veya yüzde 6 artı yüzde 6 gibi son derece cüzi bir zamma dahi razıyken hükümet, yüzde 2 artı 3 vermenin hesabını yapıyor. Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor."

Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz zamlarını birer birer hesaplarında görmeye başlayan emekliler için önemli konulardan biri de enflasyon farkı. Temmuz zammı ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon farkları emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Böylece memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek.