0553 313 94 23

Memur maaşı zammı son dakika müjdesi memur maaşları ne kadar oldu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan memur maaşı zammına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Erbakan, "Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor." dedi. Öte yandan Temmuz emekli maaşları yatmaya başladı. Memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:29
Memur maaşı zammı son dakika müjdesi memur maaşları ne kadar oldu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan memur maaşı zammına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Erbakan, "Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor." dedi. Öte yandan Temmuz emekli maaşları yatmaya başladı. Memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek.

Memur maaş zammı müzakerelerinin gündemde olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti: "Memur-Sen yüzde 8 artı yüzde 7 veya yüzde 6 artı yüzde 6 gibi son derece cüzi bir zamma dahi razıyken hükümet, yüzde 2 artı 3 vermenin hesabını yapıyor. Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor."

Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz zamlarını birer birer hesaplarında görmeye başlayan emekliler için önemli konulardan biri de enflasyon farkı. Temmuz zammı ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon farkları emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Böylece memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:29
  1. Memur maaşı zammı son dakika müjdesi
  2. memur maaşları ne kadar oldu?
  3. 2019 memur zam oranları
  4. memur maaş hesaplama
  5. memur zammı 2019
  6. 2019 temmuz memur zammı
  7. 2019 memur maaş zammı
  8. memur maaş hesaplama 2019
  9. 2019 temmuz memur zammı yüzde kaç
  10. 2019 memur maaşları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöplük ve hurda yangınları şehri kokuttu
    1. Çöplük ve hurda yangınları şehri..
    2. Canpolat ayın personelini ödüllendirdi
    3. Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat..
    4. Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga:..
    5. Douglas, Beşiktaş'ta
    6. Mersin’deki yerel seçimlere damga..
    7. Limonda rekolte düştü
    8. Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas..
    9. Teröristleri temizlemek için..
    10. Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah
    11. Gaziantep’te Alleben projesi için..
    12. Çocuklar yalan söyler mi?
    13. Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti
    14. Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin..
    15. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    16. Didimde 41 göçmen yakalandı
    17. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu..
    18. Bilal Erdoğan: Etnospor tecrübemizi..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da
    20. 2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi..
    21. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    22. "Bakış açımız doğmamış çocuğun..
    23. Bülent Turan’dan Biga’ya Nilüfer Gölü..
    24. Dursunbey’de FETÖ operasyonu
    25. Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı
    26. Kayıp keçi davasında hapis cezasını..
    27. Bülent Turan: Denizcilik sektöründe..
    28. Çakal Carlos, barbar Fransa'yı..
    29. Talip Geylan “Memur maaşları bayram..
    30. İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz