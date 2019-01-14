Memur maaş zammı 2019 hangi memur ne kadar maaş alacak? AGİ ne kadar oldu?

Milyonlarca memur zamlı maaşlarını almayı sabırsızlıkla bekliyor. Zamlı memur maaşları 3 Ocak Aralık 2018 enflasyon rakamları açıklandığı anda belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019'a girilmesiyle beraber memurlar zam farklarını alacağı günü iple çekiyor. Peki 2019 memur maaşları ne kadar olacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memurlar yeni yıl maaş zammının ne zaman ödeneceğini merakla bekliyor. Yılda 2 dönem zam alan memurların 2019 yılı ilk zammı Ocak ayı içerisinde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2018'de yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 oldu. Memurların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memurların ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldı. İşte 2019 emekli ve memur maaşları hakkında ayrıntılı bilgiler... Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilerek, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil (2 çocuk-eş çalışmıyor) en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

2019 memur maaşları ne kadar oldu?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yılın ilk ayından başlayacak şekilde 10,73'lük zam yapıldı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği haber geldi, enflasyon canavarına karşı geçim mücadelesi veren vatandaşlar 2019 zam oranlarını araştırıyor. İşte polisinden doktoruna, avukatından mühendisine kalem kalem memur maaşları…

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Tebliğe göre kamu çalışanlarının maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte %10,73 oranında artış yapıldı.

2019 Yılının ilk 6 ayı için belirlenen rakamlar

Aylık Katsayısı: (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı: (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı: (0,041416)

Kamu çalışanlarına ödenecek aile yardımı

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ (2019/I)

ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN: 278,7 ?

HER BİR ÇOCUK İÇİN: 0 – 6 yaş çocuk 65,3 ?

6 yaşından büyük çocuk 32,6 ?

Not: Toplu sözleşme gereğince, en az %40 engelli çocukları olan memurlara %50 artırımlı ödenmektedir.

Memur maaşı zamları ne zaman ödenecek?

Her ayın 15'inci günü maaşlarına alan memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar.

AGİ ne kadar oldu?

AGİ tutarı 2018 yılında 152,21 ile 258,76 lira arasındaydı. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en düşük 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu. İşte tüm çalışanların 2019 yılı AGİ ödemeleri:

Bekar 191.85

Evli eşi çalışmayan 230.22

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL