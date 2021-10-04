Memur enflasyon zammı ocak 2022’de ne kadar olacak?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

2022 memur zammı ne kadar?

8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı. Eylül itibariyle memura 1,23 puan enflasyon farkı zammı imkanı oluştu.

Memur ve emekli 2022’de ne kada zam alacak?

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklanmıştı. Buna göre, memurlar ve emekliler temmuz zammı yüzde 5,45 enflasyon farkı aldı. Zam oranının ise yüzde 8,45 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olarak verilmişti.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli zam pazarlığına ilişkin konuştu.