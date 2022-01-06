Memur emeklilerine ek zam var mı? Memur emeklisi ek zam alacak mı?

Memur emeklisine ek zam verilecek mi? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin yeni yıl zamları da belli oldu. Emekliler, kamu görevlilerine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da yararlanacak. Memur emeklileri 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak.

Memur emeklisine ek zam var mı?

Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis’e sunulacak torba kanun ile netleşecek. Ek zammın sadece görevdeki memurlara yönelik olması halinde memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 22.47’lik enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üzerine yüzde 4 ila yüzde 5 üzerinde ek ödeme de eklenecek.