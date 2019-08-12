Memur emekli maaş zammı ne kadar? sorusu merak ediliyor. Memur emekli maşı toplu sözleşme zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantı ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Memur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı görüşmeye çağırdı.

Selçuk ve Atalay'ın görüşmesi bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı.

Taraflar, memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos’ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos’ta yapacak.

Hükumet, zam teklifini 16 Ağustos’taki bu toplantıda memur sendikalarına sunacak.

Memur maaş zammı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki zam pazarlığı başladı. Memur Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi. memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için üçüncü toplantıyı 15 Ağustos’ta, dördüncü toplantıyı da 16 Ağustos’ta yapacak.