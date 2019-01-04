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Memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, 12.5 milyon emeklinin ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019? İşte memur ikramiye son dakika gelişmeleri...

04 Ocak 2019 Cuma 09:48
Memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, 12.5 milyon emeklinin ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019? İşte memur ikramiye son dakika gelişmeleri...

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 20.8'lik hedefin de altında kaldı. Emekli ve memurların zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.19 şeklinde oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.19 zam olarak yansıyacak. Böylece bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocaktan itibaren temmuza kadar yüzde 10.19 artacak. Memur ve Emekli Sandığı Emeklileri ise bu oranlar sonrasında enflasyon farkı almaya hak kazandılar. Ocakta yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar ve emekli memurlar yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek.

Buna göre, emekli zammıyla birlikte kim ne kadar ikramiye alacak? 

Müsteşar 148.505, 

Genel Müdür 138.386

Hakim 149.092

Şube müdürü (lisans) 91.156

Memur lisans 91.156

Öğretmen 93.767

Kaymakam 115.636

Başkomiser 93.767

Polis memuru 93.767

Vaiz 93.767

Hemşire-Ebe 91.156

Pratisyen hekim 114.330

Araştırma görevlisi 114.330

Avukat 93.767

Hademe 74.673 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:48
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