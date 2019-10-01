Memur alımı ilanları, personel alımı yapan kamu kurumları hangileri? | İŞKUR kamu memur alımları

Üniversite personel alımı 2019, üniversite eleman alımı iş ilanları büyük merak konusu. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte hem akademik personel alımı anlamında hem de sözleşmeli personel alımı anlamında çok sayıda üniversite alımı iş alanı yayınlanmakta. Basın İlan Kurumu üzerinden üniversite personel alımı başvuruları yapılmakta. Peki personel alımı yapan kamu kurumları hangileri, üniversite personel alımı öğretim üyesi ilanı, personel alımı yapan üniversite hastaneleri ile personel alımı yapan belediyeler, bankalar hangileri? İŞKUR kamu memur alımları. İşte Basın İlan Kurumu kamu personel alımı, memur alımı ilanları.

Üniversite personel alımı ilanı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 69 öğretim üyesi elemanı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi profesör alımı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı, Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı, Beykent Üniversitesi personel alımı ilanı ile 17 öğretim üyesi alımı, Gazi Üniversitesi 37 sözleşmeli sağlık personeli alımı, Kütahya Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı yapmakta.

Kamu memur alımı ilanı ile personel alımı yapan kamu kurumları hangilerinin olduğunu öğrenmek için tıklayınız

İŞKUR kamu memur-personel alımları

Nüfus müdürlüğü personel alımı başvuru 2019 NVİ alımı şartları