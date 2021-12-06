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Ekonomi Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı
Ekonomi

Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları | Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru alınacak. Peki, çok kişi personel alımı başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, kim Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanına başvuru yapabilir?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 09:29:00 -
Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru alımı yapılacağını duyurdu. Peki, devlet memuru alımı başvuru şartları neler?

Memur alımı güncel ilan | Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvuru şartlarına ilişkin ilan metnine "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" veya "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşabilecek.

Başvurular, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden ilan edilecek.

 

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