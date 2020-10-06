Memur olmak isteyen adayların ilk yapması gereken ÖSYM tarafından lisans KPSS sınavına girmek olacaktır. KPSS sınavı lisans mezunları için her yıl, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise iki yılda bir yapılmakta. Memur adayları, öğretmen adayları ve polis adayları başta olmak üzere lisans ve önlisans mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına katılarak KPSS puanı çerçevesinde KPSS alımlarına ilişkin başvurularda bulunurlar. Herhangi bir bölüm olmayanlar da KPSS sınavına girip zabıta memuru, itfaiye eri, hizmetli, şoför olarak atanılmakta.

Zabıta nasıl olunur? İtfaiye eri nasıl olunur?

Zabıta ve itfaiyeci olmak isteyenler zabıta nasıl olunur? İtfaiye eri nasıl olunur? Sorularını sormaktalar. KPSS sınavına giren ve bunun sonucunda da istenilen puanı alan adaylar Zabıta memuru ve itfaiye eri olma şartlarını yerine getirmeleri durumunda sözlü ve yazılı sınavına tabi tutulabilmekte.

Zabıta memuru alım ilanları

KPSS puanı ile memur olmak isteyenler memur alımı yapan resmi kurumların ilanlarını araştırıyor. Basın İlan Kurumu memur alımları ilanına göre, Mamak Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı uzman ve destek personeli alacağı da yine Basın İlan Kurumu ilanları sayfasında görmek mümkün. Çok sayıda üniversite memur alımı yapmakta. Süleyman Demirel Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımın yapılacağını yayınladığı ilanla duyururken Karataş Belediyesi de muhasebeci ve antrenör alımı yapıyor. Basın İlan Kurumu memur alımı ilanı için tıklayınız.

İŞKUR memur alım ilanları

Memur alımları için iş ilanı yayınlayan resmi kurumlardan biri de İŞKUR’dur. İŞKUR memur alımı ilanlarına bakıldığında Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı, Muğla Bodrum Belediye zabıta memuru alımı, Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye eri alımı, Afyonkarahisar Serban Belediyesi memur alım, Düzce Belediye itfaiye eri alımı, Diyarbakır Çüngüş Belediye memur alımı ve Sivas Hafik Belediyesi memur alımı yapan kurumların başında geliyor. İŞKUR memur alım ilanları için tıklayınız.

Kamu ilanları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanları listesinde de çok sayıda kamu kurumu memur alımı yapıyor. Trakya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kamu personel alımı yaptığı görülmekte. Kamu ilanları üzerinden memur alımları başvuru şartları ve memur alım tarihleri de yer almakta. Kamu ilanları memur alımları için tıklayınız.