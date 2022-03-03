Memur 2022 temmuz enflasyon farkı ne kadar? Temmuz memur enflasyon zammı ne kadar?

Son dakika haberine göre, Şubat ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklisinin alacağı temmuz enflasyon farkı da netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi.

Şubatta yurtiçi ÜFE de yüzde 7,22 artarken yıllık bazda artış yüzde 105,01'e oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon TÜFE yüzde 48,69; ÜFE'de ise yüzde 93,53 olarak gerçekleşmişti.

En düşük emekli zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık, aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz." demişti. Erdoğan, çalışanların hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak, Temmuz ayını işaret etti. Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz" demişti. Bilindiği üzere memur ve memur emeklisi zam oranı ise 6 aylık dilimlerde belli oluyor.

Emekli ve memur temmuzda ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5’i ilk aydan aştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,44'e yükseldi. Bu rakam ile beraber memur ve emekli maaşlarına daha ilk aydan yüzde 3,6 oranında enflasyon farkı zammı oluşmuş oldu. Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE’deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE’leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak.