Memleketler ayrı ama acımız aynı

Hasan Eğrigöz Ankara

Kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından dolayı 93 haftadır Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya’nın Başbakanlık binası önünde kızının bulunması için eylem yapan Maide anne, önceki gün Türkiye’ye gelip, Diyarbakır annelerinin eylemine katılarak, terörü ve evlat hırsızlarını lanetledi. Maide anne, Almanya’daki evlat nöbetinde yaşadığı zorlukları Akit’e anlattı.

Almanya’da hükümet de medya da 3 maymunu oynuyor

Terör örgütü PKK tarafından Almanya’da çocukları kaçırılan annelerin eylem yapmasına izin verilmediğini, yapmak isteyenlerin çocuklarıyla tehdit edildiğini ifade eden Maide anne, “Almanya’da terör örgütü PKK’ya karşı sürdürdüğüm eyleme karşı Alman medyası da, Alman hükümeti de karşı. Hiçbir şekilde topluma gösterilmesini istemiyor. 93 haftadır sürdürdüğüm eylemime karşı hep üç maymunu oynuyorlar. Ama benim ne kadar kararlı olduğumu bilmiyorlar. Ben inançlıyım, evladıma kavuşana kadar eylem yapacağım. Onlar istediği kadar görmezden gelsinler. Ben her yerden sesimi duyurmaya devam edeceğim. Almanya’da PKK’nın mağdur ettiği binlerce anne var. Eyleme yeltenen olunca, çocuğuyla tehdit ediliyor. ‘Eylem yapmayın ki örgütten döndüğünde yanınıza gelsin. Eylem yaparsanız gelince göremezsiniz. İfşa olur’ diyorlar. Türkiye’de anneler rahatlıkla sesini duyurabiliyor. Bu sayede ben de acımı dünyaya haykıracağım” dedi.

Burada umudum arttı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer’den yaklaşık 2 yıldır haber alamayan acılı anne “Annelerin acısı bir, hasreti bir. Aynı haykırışla hepimiz çocuklarımızı istiyoruz ve çocuklarımızı kaçıran da bir. Ben burada annelerin kararlılığını gördüm. Evladıma kavuşma umudum daha da arttı. Farklı yerlerde, aynı sesle evlat acısını haykırıyoruz. Diyarbakır annelerinin yanında çok hüzünlendim. Acılarının büyüklüğünü gördüm. Onlarla birlikte PKK’ya karşı duruyoruz. Annelere verilen desteği görünce de çok duygulandım. Bu desteğin de eylemdeki annelerin sayısının da artmasını diliyorum” dedi.